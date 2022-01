Tondela e Moreirense acertam calendário e fecham 13.ª jornada da I Liga

O Tondela vem de quatro desaires seguidos na I Liga © Nuno André Ferreira/Lusa

Tondela e Moreirense procuram esta segunda-feira 'fugir' dos últimos lugares da Liga portuguesa de futebol, no jogo em atraso que encerra a 13.ª jornada, adiado devido ao surto de coronavírus que afetou os tondelenses.

A partida agendada para o Estádio João Cardoso, a partir das 20h15, que deveria ter sido disputada a 4 de dezembro, vai colocar frente-a-frente duas formações com 12 pontos e que seguem próximas da zona de despromoção, com os cónegos no 15.º posto e os beirões em 16.º.

O conjunto de Moreira de Cónegos, agora orientado por Lito Vidigal, surpreendeu o Estoril Praia, quinto classificado, na semana passada, vencendo por 1-0 e colocando um ponto final numa série de sete partidas sem vencer no campeonato, procurando agora o primeiro triunfo fora de casa nesta edição da prova.

Já o Tondela vem de quatro desaires seguidos na I Liga, sendo que, pelo meio, conseguiu 'disfarçar' o mau momento com a qualificação para os quartos-de-final da Taça de Portugal, ao eliminar precisamente os estorilistas, nos 'oitavos'.

Este será o segundo de dois jogos em atraso da 13.ª jornada, depois de no domingo o Vizela ter batido o Belenenses SAD por 2-0 e imposto a quinta derrota consecutiva ao lanterna-vermelha do primeiro escalão, com golos de Kiko Bondoso e Cassiano.

FC Porto e Sporting dividem a liderança da I Liga, ambos com 44 pontos, enquanto o Benfica fecha o 'pódio', com 37, mais seis do que o Sporting de Braga, quarto.

- Resultados da 13.ª jornada:

- Sexta-feira, 3 dez:

Portimonense - FC Porto, 0-3.

Benfica - Sporting, 1-3.

- Sábado, 4 dez:

Boavista - Marítimo, 1-1.

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 1-2.

- Domingo, 5 dez:

Santa Clara - Arouca, 2-1.

Gil Vicente - Famalicão, 4-0.

Sporting de Braga - Estoril Praia, 2-0.

- Domingo, 2 jan:

Vizela - Belenenses SAD, 2-0.

- Segunda-feira, 3 jan:

Tondela - Moreirense, 20h15.