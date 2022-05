Tondela empata em Paços de Ferreira e deixa lugares de despromoção da I Liga

© Estela Silva/Lusa

Por Lusa 02 Maio, 2022 • 22:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tondela deixou esta segunda-feiraos lugares de despromoção da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa do Paços de Ferreira (1-1), no jogo que encerrou a 32.ª e antepenúltima jornada.

Salvador Agra marcou, aos 32 minutos, o golo do Tondela, com Lucas Silva a empatar já nos descontos, aos 90+2, com os beirões a terminarem reduzidos a 10 unidades, após a expulsão de Sagna (90+3).

Com o quarto jogo consecutivo sem vencer no campeonato, o Tondela subiu ao 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção, com 27 pontos, um acima da zona de despromoção, enquanto o Paços de Ferreira se isolou no sétimo posto, com 38.