Neto Borges abre o marcador. Tondela 1-0 FC Porto (1.ª parte)

© Pedro Correia/Global Imagens

Por TSF 23 Outubro, 2021 • 16:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto entrou, praticamente, a perder no encontro frente ao Tondela. Com três alterações no onze inicial, os dragões sofreram o primeiro golo do jogo loco aos quatro minutos.

Salvador Agra cruzou para a área, na sequência de um livre e, Neto Borges, nas alturas, cabeceou para o fundo da baliza azul e branca, dando vantagem à equipa da casa.

Onze do Tondela: Trigueira; Tiago Almeida, Sagnan, Eduardo Quaresma e Neto Borges; Iker, Pedro Augusto, João Pedro; Agra, Dadasov e Murillo.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Otávio, Uribe, Vitinha e Luis Díaz; Evanilson e Taremi.