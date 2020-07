FC Porto sem alterações no onze para deslocação a Tondela

© Pedro Correia/Global Imagens

O FC Porto pode sagrar-se esta quinta-feira campeão português de futebol, na 31.ª jornada da I Liga de futebol, caso vença em Tondela e o Benfica seja derrotado pelo Famalicão.

Onze do Tondela: Babacar Niasse; Fahd Moufi, Philipe Sampaio, Yohan Tavares, Ricardo Alves e Pité; Pepelu, Jaquité e João Pedro; Jonathan Toro e Richard Rodrigues.

Suplentes do Tondela: Diogo Silva, Filipe Ferreira, Tiago, Jota, Pedro Augusto, Jhon Murillo, Xavier, Ronan e Strkalj.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe, Corona, Soares e Marega.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Tomás Esteves, Danilo, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Luis Díaz, Zé Luís e Fábio Silva.

Com seis pontos de avanço e vantagem no confronto direto, os 'dragões' podem celebrar o 29.º título já no 'sofá', uma vez que entram em campo em Tondela às 19:15, antes de o Benfica jogar em Vila Nova de Famalicão, às 21:30.

Quase na máxima força, apenas Marcano é baixa, o FC Porto visita um terreno onde nunca perdeu, nem sofreu golos, vencendo três vezes e empatando uma, frente a um aflito Tondela, três pontos acima da zona de despromoção.