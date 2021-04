Por Cátia Carmo 10 Abril, 2021 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

Mais eficaz e preciso no passe durante a primeira parte, o FC Porto acabou por inaugurar o marcador aos 19 minutos. O central Pepe fez um passe com enorme precisão para Toni Martínez, que dominou com o peito e atirou à meia-volta, abrindo o marcador a favor dos dragões em Tondela.

Começou o Tondela-FC Porto! Aos 8 minutos surge o primeiro canto do jogo e é para os dragões. Perto do primeiro quarto de hora de jogo, os dragões estiveram perto do golo, com Evanílson a rematar à malha lateral. Aos 16 minutos, João Pedro bate um livre para a área do FC Porto, mas Marchesín agarra sem problemas.

Aos 19 minutos, passe longo de Pepe para a área de Tondela, onde Toni Martínez recebeu com o peito e rematou cruzado, colocando o FC Porto em vantagem no marcador. Já na última jornada o espanhol deu o golo da vitória aos dragões, frente ao Santa Clara.

O Tondela tem muitas dificuldades em chegar à grande área dos azuis e brancos. Aos 35 minutos, Toni Martínez sai do relvado em dificuldades, acompanhado por elementos da equipa médica do FC Porto. Há preocupação no banco dos dragões, que ficam momentaneamente reduzidos a dez jogadores.

Aos 39 minutos, Filipe Ferreira vê cartão amarelo. Dois minutos depois surge a melhor situação de golo do Tondela nesta primeira parte. Um remate fortíssimo à figura de Marchesín. A defesa do Tondela não está a conseguir parar o jogo aéreo do sérvio Grujic.

Intervalo!

Recomeçou o jogo em Tondela. Aos dois minutos da segunda parte, Evanílson subiu e ganhou no ar à defesa do Tondela, mas a bola saiu na direção do guarda-redes Trigueira. Dois minutos depois, Medioub falhou um corte num lance perigoso e quase se isolava Otávio.

Aos 51 minutos, na sequência de um livre perigoso a favor do Tondela, Salvador Agra remata contra a barreira. Dois minutos depois, um cruzamento perigoso de Bebeto, mas o guarda-redes Marchesín parecia estar a controlar o lance.

Bebeto vê cartão amarelo, aos 57 minutos. Já são três os jogadores do Tondela com cartão amarelo. O livre a favor do FC Porto pode levar algum perigo à baliza de Trigueira. Na sequência do lance de bola parada, o árbitro assinala fora de jogo de Pepe.

Sérgio Conceição vai mexer e chama Sérgio Oliveira e Luis Díaz. Aos 66 minutos, momento de substituições no jogo. Dupla alteração no FC Porto: saem Uribe e Toni Martínez e entram Sérgio Oliveira e Luís Díaz. Do lado do Tondela saem Olabe e Jaume Grau e entram Jaquité e Jhon Murillo.

Aos 83 minutos, Taremi empurrou a bola para o fundo da baliza do Tondela e aumentou a vantagem. Muito tempo depois, o jogador do FC Porto voltou aos golos na I Liga.

Onze do Tondela: Trigueira, Bebeto, Ricardo Alves, Filipe Ferreira, Medioub, Olabe, Jaume, João Pedro, Rafael Barbosa, Salvador Agra e Mario Gonzalez

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Uribe, Grujic, Corona, Otávio, Toni Martinez e Evanílson

Suplentes do Tondela: Niasse, Jaquité Pedro Augusto, Jhon Murillo, Tiago, Enzo Martínez, Yohan Tavares, Souley e Arcanjo

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Luis Díaz, Mehdi Taremi, Marega, Mbemba, Sérgio Oliveira, Nanu, Fábio Vieira e Francisco Conceição