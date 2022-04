Por Cátia Carmo 09 Abril, 2022 • 19:41 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting venceu este sábado por 3-1 na deslocação ao Tondela, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, e reduziu provisoriamente para três pontos a diferença na tabela para o líder FC Porto.

Os leões inauguraram o marcador aos 29 minutos, com um tiro de Gonçalo Inácio a uns bons 25 metros da baliza. O defesa central foi na fé e rematou forte, de primeira e de pé esquerdo. O guarda-redes Trigueira ainda se esticou, mas não conseguiu parar o remate.

Três minutos depois, numa excelente jogada de ataque que envolveu Marcus Edwards, Pedro Gonçalves e Sarabia, o internacional espanhol marcou o segundo golo.

Já na segunda parte, aos 68 minutos, o árbitro assinalou penálti a favor do Sporting por mão de João Pedro depois de um remate de Sarabia. Chamado a converter, o espanhol não falhou e bisou no jogo.



Três minutos depois, na sequência de um canto, Manu Hernando reduziu a desvantagem para o Tondela.

Com este triunfo, o quinto consecutivo no campeonato, os leões estão em segundo, com 73 pontos, a três do FC Porto, que apenas joga domingo em Guimarães, enquanto o Tondela continua em 16.º, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, com 25 pontos.

Já rola a bola em Tondela. Aos 4 minutos surge uma jogada rápida do ataque do Sporting, mas Edwards não conseguiu enquadrar-se para o remate. O Estádio João Cardoso, em Tondela, está praticamente lotado, com os adeptos dos leões em grande maioria.

Pedro Porro cruzou para Sarabia, que rematou fraco e desperdiçou uma boa oportunidade. Cheira a golo do Sporting em Tondela. Aos 15 minutos, Manu Hernando resolveu um lance em que o Tondela perdeu a bola numa zona proibida.

O Sporting quer marcar rapidamente em Tondela. Quase de costa a costa, Ugarte tentou surpreender Trigueira com um remate à entrada da área, mas a bola saiu ao lado. Os leões recuperam rapidamente a bola, organizam o ataque com paciência e movimentações constantes e não deixam o Tondela jogar.

Aos 28 minutos, Gonçalo Inácio inaugurou o marcador com um remate fora da área e indefensável para o guarda-redes Trigueira.

Três minutos depois, o Sporting esteve quase a fazer o segundo, desta vez por intermédio de Pote, mas o guardião do Tondela fez uma grande defesa. Mas não tardou até Sarabia fazer o segundo. Na cara de Trigueira atirou a bola para o fundo da baliza do Tondela.

Aos 36 minutos, Coates rematou por cima do travessão da baliza de Trigueira. Esteve à vista um novo golo do Sporting. Sete minutos depois, o capitão voltou a rematar à baliza de Trigueira, mas o guarda-redes defendeu. O árbitro deu dois minutos de compensação.

Recomeçou o jogo em Tondela. Aos 50 minutos, Matheus Reis viu cartão amarelo e vai ficar fora do dérbi do próximo fim de semana, frente ao Benfica. Sai um remate de primeira de Pedro Gonçalves, aos 57 minutos, à malha lateral. Aos 59 minutos, Adán defende aquele que parecia um golo quase certo do Tondela. É a primeira situação de perigo criada pela equipa da casa em todo o jogo.

Aos 64 minutos, Rafael Barbosa fez um bom remate, mas saiu por cima. O Tondela está finalmente a conseguir chegar com algum perigo à grande área dos leões. Três minutos depois, o árbitro assinala grande penalidade a favor do Sporting e mostra cartão amarelo a João Pedro, que acabou de entrar. Chamado a concretizar, Sarabia não falha e bisa na partida. O guarda-redes Trigueira escolheu atirar-se para o lado direito da baliza e o jogador do Sporting rematou para o meio.

O Tondela, aos 70 minutos e na sequência de um canto, consegue marcar por intermédio de Manu Hernando e reduzir a vantagem.

O árbitro dá quatro minutos de compensação antes do final do jogo. Terminou o jogo!

Onze do Tondela: Trigueira, Bebeto, Marcelo Alves, Neto Borges, Sagnan, Pedro Augusto, Boselli, Manu Hernando, Salvador Agra, Undabarrena e Rafael Barbosa.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Porro, Ugarte, Matheus Nunes e Matheus Reis; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Suplentes do Tondela: Niasse, Tiago Almeida, Ricardo Alves, João Pedro, D'Almeida, Tiago Dantas, Dadashov, Lacava, Daniel dos Anjos.

Suplentes do Sporting: André Paulo, João Virgínia, Rúben Vinagre, Esgaio, Marsà, Daniel Bragança, Tabata, Paulinho, Rodrigo Ribeiro.