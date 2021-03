Leões enfrentam pior defesa do campeonato. Tondela 0-0 Sporting (1.ª parte)

Por Gonçalo Teles 13 Março, 2021 • 19:28 Partilhar este artigo Facebook

O líder do campeonato Sporting visita, este sábado, o Tondela num jogo a contar para a jornada 23 da Primeira Liga. Os leões, que ainda não perderam para o campeonato, somam 58 pontos, face aos 24 dos tondelenses, que estão na 11.ª posição.

A equipa do Tondela é a mais batida do campeonato, com 37 golos sofridos até ao início desta partida, enquanto o Sporting é o segundo melhor ataque, com 44 golos marcados.

Os primeiros 15 minutos de jogo mostraram bem as dificuldades que a equipa montada por Rúben Amorim ia enfrentar: a defender com uma linha de cinco defesas e quatro médios, o Tondela fechava os espaços no seu meio-campo defensivo e obrigava os leões a circular a bola entre flancos, com especial participação de Coates.

Khacef, que foi este sábado lançado por Pako Ayestarán no corredor esquerdo, não só fazia uma quase marcação individual a Porro como permitia aos tondelenses que Filipe Ferreira atuasse como defesa central canhoto.

Mas o plano também tinha falhas e o Sporting apercebeu-se disso quando, por volta dos 20', começou a acelerar o ritmo de jogo e a lançar Porro e Nuno Mendes com maior acutilância nos flancos. Com pouco para defender, também Feddal ia arriscando envolver-se no ataque.

O Tondela criou perigo pela primeira vez aos 24', quando Khacef se aventurou pelo corredor e chegou mesmo a entrar na grande área dos leões. Adán saiu-lhe aos pés, colidiram e a jogada acabou ali. Tiago Tomás quis responder na mesma moeda, mas Ricardo Alves bloqueou o remate à baliza de Trigueira.

Onze do Tondela: Trigueira, Tiago Almeida, Yohan Tavares, Ricardo Alves, Filipe Ferreira, Jaquité, João Pedro, Olabe, Murillo, Khacef e Mario Gonzalez

Onze do Sporting: Adán, Porro, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal, Nuno Mendes, Palhinha, João Mário, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Tiago Tomás

O jogo é arbitrado por Nuno Almeida, assistido por André Campos e Pedro Felisberto. O VAR é Gustavo Correia.

Suplentes do Tondela: Niasse, Pedro Augusto, Salvador Agra, Jaume, Enzo Martinez, Medioub, Souley, Rafael Barbosa e Arcanjo

Suplentes do Sporting: Maximiano, Matheus Reis, Tabata, Matheus Nunes, Neto, João Pereira, Antunes, Daniel Bragança e Jovane