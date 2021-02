Tondela vence Gil Vicente com golo no arranque da partida

Por Lusa 28 Fevereiro, 2021 • 20:05 Partilhar este artigo Facebook

O Tondela venceu este domingo por 1-0 na receção ao Gil Vicente, fruto de um penálti logo aos cinco minutos, partida da 21.ª jornada da Liga de futebol em que os gilistas atuaram com menos um mais de 85 minutos.

O lance do penálti surgiu logo aos dois minutos, tendo o árbitro Rui Costa considerado que o defesa gilista Rúben Fernandes evitou o golo com o braço, decisão muito contestada pelos visitantes, que alegaram que o braço do seu jogador estava encostado ao corpo. Na conversão do castigo máximo, João Pedro não falhou e adiantou os tondelenses.

Com esta vitória, o Tondela sobe ao nono lugar, com 24 pontos, enquanto os gilistas mantêm-se na zona perigosa da tabela, ocupando o 15.º lugar, com 19 pontos.