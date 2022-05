Toque em muro afasta Loeb da liderança do Rali de Portugal

Sebastien Loeb © EPA

Um toque num muro sofrido no arranque da primeira especial da tarde desta sexta-feira afastou o piloto francês Sébastien Loeb (Ford Puma) da liderança da 55.ª edição do Rali de Portugal.

Loeb, que comandava com meio segundo de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), foi forçado a desistir depois de ter danificado a suspensão traseira direita do seu Ford Puma.

This is game over for @rallydeportugal leader @SebastienLoeb on the first stage of the Friday afternoon loop #WRCLive | #RallydePortugal | #WRC - WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 20, 2022

O piloto natural da Alsácia tinha acabado de iniciar a segunda passagem pelo troço da Lousã, quando, na primeira curva à esquerda, ainda em asfalto, deixou deslizar a traseira em direção a um muro de pedra que delimitava a estrada, danificando irremediavelmente o seu carro.

Desta forma, Evans herdou novamente o comando, depois de já ter liderado nas duas primeiras classificativas desta manhã.

Após cinco especiais, o piloto da Toyota tem 2,1 segundos de avanço sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que é agora segundo classificado.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) é terceiro, a 4,8 segundos.

Até ao final do dia, os pilotos enfrentam ainda quatro classificativas, incluindo a superespecial de Lousada.