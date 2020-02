Tóquio 2020: Comité Olímpico de Portugal preocupado com impacto do coronavírus

José Manuel Constantino está à espera de novas informações da Direção-Geral da Saúde sobre Tóquio 2020 © Pedro Rocha / Global Imagens

Por TSF/Lusa 05 Fevereiro, 2020 • 14:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) revela que ainda não recebeu nenhuma informação oficial da Direção-Geral da Saúde sobre o impacto do coronavírus nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

"Pedimos toda a informação disponível para que possamos saber quais os procedimentos e cuidados a ter, mas ainda não temos resposta", confirma o presidente.

O COP admite dificuldades em perceber "o impacto que o vírus está a ter na sociedade japonesa" e quais os "procedimentos a adotar para enfrentar o problema".

José Manuel Constantino explica que já pediu informações à DGS. 00:00 00:00

José Manuel Constantino diz que já tinha pedido informações à Direção-Geral de Saúde ainda antes de conhecer as últimas declarações do responsável pela organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal lamenta não ter mais informações sobre os procedimentos a realizar. 00:00 00:00

Organização dos Jogos Olímpicos está alarmada com a propagação do vírus

Toshiro Muto, o responsável máximo da organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, admitiu à cadeia estatal japonesa NHK que está "muito preocupado com a propagação da doença infecciosa do coronavírus porque poderá travar o ambiente e o impulso para a organização dos Jogos" e espera que "acabe o mais depressa possível".

Por outro lado, o porta-voz do Comité Paraolímpico Internacional, Craig Spence, manifestou "plena confiança" nas autoridades japonesas e na Organização Mundial de Saúde (OMS), que vão "tomar todas as medidas necessárias para enfrentar a situação".

Na semana passada, a governadora da capital, Yuriko Koike, desmentiu rumores sobre a possibilidade de cancelar os Jogos Olímpicos, assinalando que "não há qualquer facto que indique isso".

O Governo japonês proibiu a entrada no país de pessoas que viajaram recentemente para Wuhan e está a pensar alargar estas restrições a visitantes oriundos de outras zonas da China.

Os responsáveis do Ministério da Saúde japonês e da organização de Tóquio 2020 deverão reunir-se no final desta semana para analisar a situação e discutir possíveis medidas preventivas relacionadas com os Jogos Olímpicos, que vão decorrer de 24 de julho a 9 de agosto.

No Japão já foram confirmados 33 casos de infeção, incluindo uma dezena de passageiros de um cruzeiro que se encontra em quarentena no porto de Yokohama (a sul de Tóquio) com 3700 pessoas a bordo.