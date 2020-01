Tóquio2020: Gondomar acolhe "tudo ou nada" do ténis de mesa por equipas

A prova vai resultar no apuramento de nove seleções em cada género para o torneio que arranca em julho © Fábio Poço/Global Imagens

Por TSF/Lusa 20 Janeiro, 2020 • 15:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Multiusos de Gondomar, no distrito do Porto, vai ser palco, de quarta-feira a domingo, do torneio de qualificação olímpica por equipas em ténis de mesa, com Portugal a jogar o tudo ou nada a caminho de Tóquio2020.

Se no masculino Portugal tenta uma terceira presença consecutiva por equipas, e a quarta a nível individual, a formação feminina procura um apuramento inédito para os Jogos Olímpicos.

Tiago Apolónia, Marcos Freitas, João Monteiro, Diogo Carvalho e João Geraldo são os oitavos cabeças de série do torneio, um resultado ditado pelo ranking individual dos três melhores posicionados, enquanto, no feminino Fu Yu, já apurada a título individual, Jieni Shao, Luo Xue, Leila Oliveira e Rita Fins estão no 13.º posto da hierarquia de pré-selecionadas.

Ao todo, a prova apura nove seleções em cada género para o torneio que arranca em julho, e decorre dividido numa série de oito grupos, com oito países cada. Primeiro, cada equipa disputa quatro jogos, com o vencedor da ronda de cada poule a apurar-se logo para os Jogos de Tóquio2020.

Se Portugal falhar esse apuramento na primeira ronda, será formado um novo grupo, do qual o vencedor de entre essas oito equipas também terá lugar nos Jogos.

O sorteio da primeira fase da prova acontece na tarde desta segunda-feira. O presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, Pedro Miguel Moura, disse à TSF que há equipas mais "duras" que gostariam de evitar: "Não gostaríamos de as apanhar na primeira ronda desta prova".

"Na equipa masculina, o momento mais importante do sorteio será evitar a equipa da Coreia do Norte", acrescentou.

Ouça aqui as declarações de Pedro Miguel Moura. 00:00 00:00

Segundo Pedro Miguel Moura, a equipa feminina também tem hipóteses de ser qualificada para os Jogos Olímpicos. "[Embora o] ranking da equipa não esteja no topo do mundo, é uma das melhores equipas a jogar", referiu. O presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa lembra que "a prova do valor da equipa foi dada no último campeonato da Europa em Nantes", onde a formação feminina eliminou a vice-campeã olímpica.

"A nossa equipa, embora o seu ranking não esteja no topo do mundo, é uma das melhores a jogar", disse Pedro Miguel Moura à TSF. 00:00 00:00

O torneio de qualificação olímpica por equipas de ténis de mesa realiza-se de quarta-feira a domingo no pavilhão Multiusos de Gondomar, apurando nove seleções no masculino e outras tantas no feminino para Tóquio2020, além de garantir às apuradas uma quota para dois atletas no exercício individual.