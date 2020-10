© EPA

No jogo cartaz da quarta jornada da Premier League, o Tottenham de José Mourinho foi a Old Trafford arrasar o Manchester United por 1-5. Logo aos dois minutos, o internacional português Bruno Fernandes abriu o marcador, através da conversão de uma grande penalidade.

Mas o Tottenham não perdeu tempo na resposta. Aos quatro minutos, o francês Ndombélé concluiu com sucesso uma jogada de insistência do ataque da formação londrina. O segundo golo veio três minutos depois. Harry Kane viu o companheiro de ataque Son desmarcar-se e, entre os centrais, o su-coreano não perdoou na cara de De Gea.

Aos 28 minutos, um dos casos do encontro. O avançado francês agrediu um adversário e recebeu o cartão vermelho do árbitro da partida. Dois minutos, depois o Tottenham aumentou a vantagem por intermédio de Harry Kane. Mourinho gostava do que via e, a partir do banco, viu a sua equipa a marcar o quarto golo ainda antes do intervalo. Foi a vez do sul-coreano Son voltar a faturar.

Com menos um homem em campo e com três golos de desvantagem, o Manchester United regressou para a segunda parte com objetivo de evitar a humilhação, mas não conseguiu. Aurier, aos 57 minutos, concluiu com sucesso uma excelente jogada, a régua e esquadro, da formação de Mourinho. Neste lance, foram notórias as debilidades defensivas da equipa de Solskaer.

Por fim, aos 79 minutos o Tottenham conquistou uma grande penalidade e, da marca dos onze metros, Harry Kane fuzilou a baliza de De Gea, fixando o resultado final. Com esta goleada histórica em Old Trafford, o Tottenham soma mais três pontos, alcançando a quinta posição da tabela classificativa. Já o United continua numa série de maus resultados, ocupando o 16.º lugar da Premier League.

Veja os golos:

2' Bruno Fernandes

4' Ndombélé

7' Son

30' H. Kane

37' Son

51' Aurier

79' H. Kane