Tottenham e Sporting continuam as negociações por Pedro Porro

Por Miguel Jorge Fernandes 17 Janeiro, 2023 • 08:22

A direção do presidente leonino Frederico Varandas não aceita um valor inferior à cláusula de rescisão do passe de Pedro Porro, que é de 45 milhões de euros. Uma posição do clube verde e branco, e também já confirmada pelo treinador Rúben Amorim.

Entretanto, se o Tottenham avançar com o dinheiro da cláusula de rescisão, o Sporting está preparado para colmatar a possível saída de Pedro Porro.

A SAD dos leões tem como alvo Sacha Boey, um lateral francês de 22 anos e que joga no Galatasaray. Mas também, o ala direito Pol Lirola, um espanhol do Marselha, cedido esta época ao Elche e que tem 25 anos.