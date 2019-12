Tottenham expulsa adepto que atirou caneca ao guarda-redes do Chelsea

© John Sibley/Reuters

O Tottenham expulsou um adepto que atirou uma caneca em direção ao guarda-redes do Chelsea ​​​​​​​Kepa Arrizabalaga, durante o jogo da 18.ª jornada da liga inglesa de futebol, que a equipa treinada por José Mourinho perdeu por 2-0.

Em comunicado publicado esta terça-feira no sítio oficial na Internet, o clube londrino informa também continua a investigar alegado comportamento racista de alguns adeptos relativamente ao internacional alemão Antonio Rudiger, defesa do Chelsea, no mesmo encontro.

O incidente com Kepa ocorreu já na segunda parte do jogo disputado no estádio do Tottenham, sétimo classificado do campeonato inglês, quando um adepto dos 'spurs' atirou uma caneca para o relvado, que caiu perto do guarda-redes do Chelsea.