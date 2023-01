Tottenham quer juntar o passe de Edwards nas negociações por Porro

Pedro Porra © José Sena Goulão/Lusa

A direção de Frederico Varandas não está interessada neste modelo de negócio. Mas o clube londrino não desiste de contratar o espanhol Pedro Porro.

O Tottenham quer juntar o passe do extremo inglês para convencer a SAD do Sporting. Os londrinos têm 50 por cento do passe de Marcus Edwards, com uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros.

A direção do "Spurs" não quer pagar o total da cláusula de Pedro Porro, de 45 milhões de euros, mas o treinador Rúben Amorim já confirmou recentemente que o lateral direito só deixa Alvalade se algum clube avançar com esse dinheiro.