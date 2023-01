Tottenham quer levar Pedro Porro e Marcus Edwards para Londres

Pedro Porro e Marcus Edwards © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 05 Janeiro, 2023 • 07:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A imprensa inglesa avançou nas últimas horas com o interesse do Tottenham em Pedro Porro e Marcus Edwards para reforçar o plantel de Antonio Conte no mercado de inverno, mas a direção de Frederico Varandas só aceita negociar com o Tottenham a partir dos valores das cláusulas de rescisão, avança esta quinta-feira o jornal Record.

O lateral direito Pedro Porro tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e Marcus Edwards atinge os 60 milhões.

Contudo, no caso do jovem internacional inglês, o Sporting é obrigado a negociar por 30 milhões de euros, em vez dos 60 milhões. A explicação prende-se com facto de o Tottenham ainda ter 50 por cento do passe de Marcus Edwards.