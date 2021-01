Tottenham vai abrir processo disciplinar a jogadores apanhados em festa de Natal

Jogadores do Tottenham e West Ham quebraram regra para encontros no Natal © Instagram

O Tottenham já condenou a atitude e prepara-se para abrir um processo disciplinar a três jogadores que foram apanhados numa grande festa de Natal. Erik Lamela, Giovani Lo Celso e Sergio Reguilón foram fotografados numa festa, num espaço fechado, violando todos os protocolos contra a Covid-19.

Num comunicado, o clube de José Mourinho diz lamentar profundamente e condenar com firmeza a atitude dos jogadores e das famílias numa altura em que são pedidos tantos sacrifícios a toda a população. O Tottenham reforça que as regras e protocolos não permitem qualquer exceção e lembra que não é a primeira vez que os jogadores desrespeitam as orientações.

Para já, Lamela não foi convocado para o jogo deste sábado com o Leeds, que a equipa de Mourinho venceu por 3-0. Reguilón ficou no banco e Lo Celso já estava afastado da equipa por lesão.

José Mourinho desiludido com jogadores por infringirem protocolo

José Mourinho disse este sábado ter ficado dececionado com os futebolistas Erik Lamela, Giovani Lo Celso e Sergio Reguilón, por terem infringido o protocolo em relação à Covid-19, juntando-se nas festividades.



Em relação a Reguilón, habitual titular e que este sábado se sentou no banco no jogo em que os spurs venceram o Leeds United (3-0), na Liga inglesa de futebol, Mourinho até tinha oferecido um leitão ao lateral espanhol, por achar que o jogador passaria o Natal sozinho.



"Ofereci-lhe um presente incrível, um leitão português. Como presente, é fantástico nas casas dos portugueses e espanhóis. Disseram-me que ele [Reguilón] passava o Natal sozinho. Não esteve sozinho, como puderam constatar", disse o técnico.



O Tottenham e o West Ham, que também teve o médio argentino Manuel Lanzini na festa, criticaram a situação, que se tornou pública depois de os jogadores publicarem fotografias nas redes sociais.



"Estamos muito dececionados e condenamos firmemente esta fotografia, que mostra alguns dos nossos jogadores em família e com amigos no Natal, enquanto os restantes fazem os sacrifícios que todos estão a fazer no país, quando foi pedida prudência no período de festas", indicou o Tottenham em comunicado.

Mourinho reiterou que foi uma "surpresa desagradável", "uma deceção", depois de todos estarem informados em relação ao que se devia fazer.