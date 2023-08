Tottenham vence Manchester United em Inglaterra

© Adrian Dennis/AFP

Por Lusa 19 Agosto, 2023 • 21:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tottenham somou este sábado a primeira vitória na Liga inglesa de futebol, sob o comando do técnico australiano Ange Postecoglou, na receção ao Manchester United (2-0), com os 'red devils' a contarem com dois portugueses, na segunda jornada.

Em Londres, O Tottenham foi um justo vencedor frente a um United, que teve Bruno Fernandes como capitão e Diogo Dalot como suplente utilizado, e que continua a demonstrar a mesma instabilidade das últimas temporadas (e até mesmo desde que o lendário Alex Ferguson abandonou o comando da equipa).

Após uma primeira parte sem golos, Pape Sarr, aos 50 minutos, colocou os 'spurs' na frente e o argentino Lisandro Martínez, aos 83, com um autogolo, confirmou o triunfo da equipa da casa.

O Tottenham, agora sem Harry Kane, a sua principal figura em quase uma década, festejou o primeiro triunfo da época na Premier League e a primeira do técnico Ange Postecoglou, enquanto o Manchester United comprovou as dificuldades na jornada de estreia com o Wolverthampton (1-0).

Em Old Trafford, os 'red devils' venceram esse jogo com bastante felicidade, tal a réplica dada pelos 'wolves' e também dada pelo próprio árbitro, que perdoou inexplicadamente uma grande penalidade clara cometida pelo guarda-redes Onana.

Esse lance levou mesmo ao afastamento por tempo indeterminado da equipa de arbitragem dessa partida por parte do organismo que tutela o setor em Inglaterra.