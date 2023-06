Tráfico de pessoas no futebol: "É um negócio que está aqui por trás, alguém que quer lucrar com o sonho de outrem"

© Photo by Chaos Soccer Gear on Unsplash

Apesar de defender que ainda é cedo para comentar o caso da academia de futebol de Riba d'Ave, que foi alvo de buscas por suspeita de tráfico de seres humanos, o Relator Nacional de Tráfico de Seres Humanos, Manuel Albano, lamenta que este seja um cenário vivido em todo o mundo e que haja sempre quem queira ganhar dinheiro com o futebol, até nos escalões de formação, encarando pessoas com "mercadoria".

Em declarações à TSF, Manuel Albano assinala que o que está "por trás" desta situação é um "negócio" em que alguém "quer lucrar com a fragilidade de outrem ou com um sonho de outrem".

Ressalvando não estar a comentar o caso concreto de Riba d'Ave, que está em segredo de justiça e seguir os trâmites normais "para se perceber exatamente o que aconteceu", assinala que pode estar em causa "um logro em que à partida terão sido enganados os pais".

Esta terça-feira, a RTP adianta que aos pais dos jovens terá sido prometida, pela BSports, formação académica e desportiva e a promessa de os filhos jogarem nos escalões profissionais do futebol português.

No caso de um jovem colombiano, os pais comprometeram-se por escrito a pagar 6600 euros ao longo de 11 meses - 600 por mês - pela frequência da academia. Se quisessem desistir, teriam de pagar a totalidade do acordado e fazer chegar à academia uma autorização de saída por escrito, acompanhada de um bilhete de avião com destino ao país de origem do jovem.

Os preços para frequentar a academia liderada pelo presidente da Assembleia Geral (AG) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Mário Costa, variam entre os 600 e os dois mil euros mensais.

Pessoas vistas "como mercadoria"

Perante os dados avançados pela televisão pública, Manuel Albano identifica um "engano aos pais, prometendo alguma coisa que os seus filhos iriam ter, e que depois não se consubstancia. Antes pelo contrário, poderá consubstanciar-se em práticas que efetivamente podem configurar a prática de tráfico de seres humanos".

O caso não deixa de surpreender quem trabalha de perto com episódios de tráfico humano, até porque configura "violações elementares de direitos humanos fundamentais, do direito a ser, do direito a ter individualidade e do direito das pessoas a viverem em liberdade num Estado democrático e numa sociedade que defende os direitos humanos, seja em Portugal, seja no mundo".

Ainda assim, este não é um "exclusivo de Portugal, acontece em todo o mundo, infelizmente", por existir quem veja "outras pessoas como mercadoria e não como pessoas e não como seres humanos, mas como se fossem um objeto qualquer que podemos vender, trocar, apropriar-nos e cortarmos qualquer capacidade de individualidade".

Acima de tudo, assinala Manuel Albano, a surpresa é necessária para "não aceitarmos nem normalizarmos este tipo de situação. Essa indignação acho que todos a devemos ter", apela. Neste caso, há lugar a um elogio pela forma como as várias autoridades procederam.

"Todas as pessoas foram imediatamente trabalhadas, finalizadas, com uma intervenção das equipas multidisciplinares que existem no país para o tráfico de seres humanos" e que procuraram "de imediato um alojamento" para todos os menores "em coordenação também com as comissões de proteção de crianças e jovens em risco".

Todos os menores foram acolhidos, assim como "os adultos que assim o entenderam", garantindo Manuel Albano que estão "protegidos e com a garantia de toda a segurança necessária para a sua estabilização emocional, psicológica, física, o que quer que seja necessário".

A partir daqui, e com essa segurança, nota, a Justiça terá "a capacidade de fazer o seu trabalho o melhor possível, ouvindo estas pessoas, mas já não numa situação de crise".

Portugal faz caminho a par do mundo

O objetivo da rápida intervenção de outras equipas foi o de evitar "desde o primeiro momento esta leitura policial exclusiva", garantindo o apoio e conforto necessários: "É isso que nós temos feito e há esta evolução positiva, estes ganhos de confiança interinstitucional que permitem atuar de uma forma eficaz, interdisciplinar e coordenada numa situação como esta."

O trabalho feito por Portugal nesta área tem sido "bom", avalia o relator nacional, "no caminho de prevenirmos, combatermos, protegermos as vítimas e condenarmos quem comete o crime", que é "complexo do ponto de vista jurídico e judicial".

O crime de tráfico de seres humanos foi inscrito no ordenamento jurídico nacional apenas em 2007 e Portugal vem a fazer "um percurso, como todos os países", e é também com estes que enfrenta uma das dificuldades do combate: a baixa taxa de condenação.

"Não é uma exclusividade de Portugal ou de qualquer outro país, devido à sua dificuldade no meio de prova. Agora, eu considero que efetivamente, nesta articulação interdisciplinar e interinstituições, se tem feito um bom caminho e um bom progresso", remata.

Esta terça-feira, o presidente da AG da Liga disse confiar que será confirmado que não praticou "nenhum ilícito criminal", depois de a sua residência ter sido alvo de buscas.

"No seguimento das notícias divulgadas hoje na comunicação social, venho esclarecer que no âmbito das investigações em curso prestei toda a colaboração às entidades competentes, tendo ainda manifestado total disponibilidade para fornecer os esclarecimentos que sejam necessários", refere a nota assinada por Mário Costa.

"Mais informo que aguardo serenamente o desenrolar das investigações certo e confiante de que se apurará a verdade dos factos que revelará que nenhum ilícito criminal foi praticado", conclui o documento enviado às redações.