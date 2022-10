Trânsito condicionado na quarta-feira junto ao estádio do Sporting

© Pedro Rocha/Global Imagens

O trânsito vai estar condicionado na quarta-feira, a partir das 17h45, junto ao estádio do Sporting Clube de Portugal, em Lisboa, devido ao jogo da Liga dos Campeões com os franceses do Marselha, informou esta terça-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) explicou que os condicionamentos de trânsito, nas imediações do Estádio José de Alvalade, vão decorrer em três fases, a partir das 17h45 e até às 19h15.

A primeira fase desta operação terá lugar entre as 17h45 e as 18h17 na Avenida Professor Fernando da Fonseca (entre a Rua Professora Eduardo Araújo Coelho e a rotunda Visconde de Alvalade), na Rua Alfredo Trindade e na rampa de saída da Avenida Padre Cruz.

Entre as 18h15 e as 18h45 tem lugar a fase dois desta operação policial na Avenida Professor Fernando da Fonseca (Entre o edifício Visconde de Alvalade e a rotunda Visconde de Alvalade).

A terceira fase decorre entre as 18h45 e as 19h15 na Avenida Professor Fernando da Fonseca e na Rua Alfredo Trindade.

"A ação da PSP será no sentido de minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afetados", justifica a PSP.

O Sporting Clube de Portugal recebe na quarta-feira, a partir das 20h00, o Marselha, num jogo a contar para a 4.ª jornada do grupo D fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa portuguesa, treinada por Rúben Amorim, lidera o grupo D, com seis pontos, mais dois do que Tottenham e Eintracht Frankfurt, enquanto o Marselha é o último, com três.