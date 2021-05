Trânsito condicionado no Porto já a partir de sexta-feira. PSP revela plano para final da Champions

Estádio do Dragão © Wikimedia Commons

A final da Liga dos Campeões vai obrigar ao condicionamento total do trânsito, na cidade do Porto, já a partir de sexta-feira. A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou, esta quinta-feira, o plano de operações para a final da Liga dos Campeões, no próximo sábado.

Em conferência de imprensa, a PSP indicou que o trânsito no Porto estará condicionado já a partir das 20h00 de sexta-feira e até ao final do jogo. Não será permitida a circulação automóvel junto ao Estádio do Dragão, onde serão criados três perímetros de segurança, aos quais só acederá quem tiver bilhete para a partida da final da Champions.

A PSP adianta que está a trabalhar em colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e com a Câmara Municipal do Porto para o planeamento das operações e que contará com todas os reforços e valências, incluindo uma unidade especial e a polícia municipal. Foi ainda solicitada a presença de polícias ingleses, com experiência de trabalho em eventos deste género, revelou a PSP.

A polícia apela, por último, ao respeito e ao cumprimento das regras por parte dos cidadãos, uma vez que o objetivo é criar as condições de segurança para um evento que se pretende de festa.