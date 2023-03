Treinador argentino Jorge Sampaoli despedido pelo Sevilha

Jorge Sampaoli © Cristina Quicler/AFP (arquivo)

O argentino Jorge Sampaoli foi demitido do cargo de treinador do Sevilha, clube no qual ingressou em outubro de 2022 para substituir Julen Lopetegui, informou esta terça-feira o clube da Liga espanhola de futebol.

A saída de Jorge Sampaoli, de 63 anos, surge na sequência da derrota na última jornada frente ao Getafe (2-0), que deixou o Sevilha na 14.ª posição, com 28 pontos, a dois do primeiro lugar de despromoção ocupado pelo Valência (18.º, com 26).

Sampaoli disputou 31 jogos oficiais pelo Sevilha em todas as competições, tendo alcançado treze vitórias, seis empates e doze derrotas. O treinador argentino conduziu ainda o Sevilha aos quartos de final da Liga Europa, que irá disputar com o Manchester United.

O Sevilha, que soma seis títulos na Liga Europa, caso elimine o Manchester United, vai disputar as meias-finais com o vencedor da eliminatória que opõe o Sporting à Juventus.

O clube espanhol acrescenta ainda que o sucessor de Jorge Sampaoli poderá ser conhecido ainda hoje.