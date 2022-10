Ronaldo regressa aos convocados do Manchester United

Cristiano Ronaldo © Adam Vaughan/EPA

Por Cátia Carmo 26 Outubro, 2022 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cristiano Ronaldo está de regresso à equipa do Manchester United. O treinador do clube inglês, Erik ten Hag, confirmou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que o internacional português está entre os eleitos para o jogo com o Sheriff, a contar para a Liga Europa, marcado para quinta-feira.

"Não foi difícil, mas já falei sobre isso, já respondi a tudo. Ele falhou um jogo e foi apenas isso. Já expliquei tudo, não vou voltar a falar desse assunto. Temos de nos concentrar agora no jogo, em sermos os primeiros no grupo e fiquemos por esse tema", afirmou Erik ten Hag.

Ouça as declarações do treinador do Manchester United 00:00 00:00

O capitão da seleção nacional está assim de volta depois de ter sido afastado, na semana passada, dos treinos e do jogo com o Chelsea por ter recusado entrar num jogo para o campeonato. Ronaldo regressou esta semana aos treinos da equipa principal e agora volta a fazer parte das opções do treinador.

Após dois dias de folga, os red devils já preparam a receção de quinta-feira ao Sheriff Tiraspol, na quinta jornada da Liga Europa, competição em que o português foi titular nos quatro jogos disputados, ao contrário do que sucede na Liga, em que entrou de início apenas duas vezes.