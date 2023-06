Treinador de hóquei em patins do Sporting admite que "não foi uma grande temporada"

O treinador da equipa de hóquei em patins do Sporting, Alejandro Domínguez © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O treinador da equipa de hóquei em patins do Sporting, Alejandro Domínguez, admitiu este domingo, após a final, que esta época tudo correu mal.

"Não foi uma grande temporada, está claro que não foi. Condições para continuar? Claro, a não ser que o clube me diga o contrário. Estou com toda a vontade do mundo", confessou Alejandro Domínguez.

Já o treinador do Benfica, Nuno Resende, considera que a conquista do título em Alvalade foi justa.

"Ainda hoje tivemos uma alma tremenda, num pavilhão tremendo também e onde os nossos adeptos nos seguraram também muito. Por isso acho que, de uma forma geral, o tempo de trabalho deu os seus frutos e parece-me justo este título porque fomos sempre a melhor equipa ao longo do ano", acrescentou Nuno Resende.