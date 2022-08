Treinador do Arouca ambiciona "causar problemas" ao Benfica

Armando Evangelista © Gonçalo Delgado/Global Imagens

O Arouca tem de responder com pragmatismo aos espaços concedidos pelo Benfica para "causar problemas" na partida de sexta-feira, que abre a edição 2022/23 da I Liga de futebol, frisou esta quinta-feira o treinador Armando Evangelista.

"Não é o começo [de campeonato] de que gostaríamos. Estamos num processo de alguma renovação do plantel face à época passada e outro tipo de jogo poderia beneficiar-nos nesse aspeto. O Benfica está bem, mas concede espaços. Sabemos que, se estivermos concentrados, organizados e formos pragmáticos no aproveitamento desses mesmos espaços, podemos causar problemas", projetou o técnico, em conferência de imprensa.

Os arouquenses preservaram a estabilidade técnica para a segunda época seguida na I Liga, em contraste com as 'águias', que se estrearam oficialmente sob orientação do alemão Roger Schmidt na terça-feira, ao golearem os dinamarqueses do Midtjylland (4-1), na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Temos consciência de contra quem vamos jogar. Isso, só por si, já acarreta as dificuldades que todos sabemos. Agora, se analisarmos o mercado, a pré-época e esse primeiro jogo do Benfica, as dificuldades serão acrescidas. Juntando a isto tudo, a envolvência junto dos seus adeptos, pelo que tem vindo a fazer, é mais um problema acrescido", advertiu.

Reconhecendo que o Benfica "tem processos muito evoluídos para esta fase da época", Armando Evangelista prefere "assimilar processos e focar no desenvolvimento como equipa" do Arouca, em vez de "estar só a querer desmontar ou contrariar" os lisboetas.

"É óbvio que existe um plano para o jogo com o Benfica, que, neste momento, tem jogo interior muito forte e largura nada fácil de contrariar. Vamos levar estratégias para isso, mas mais focados nos comportamentos para aquilo que será a nossa época", referiu o técnico, que devolveu o emblema da Serra da Freita ao escalão principal em 2020/21.

Depois de ter terminado a campanha de 2021/22 no 15.º lugar, o último de manutenção automática, logrando a manutenção apenas na 33.ª e penúltima ronda, o Arouca quer "melhorar 5% a 10% em todos os parâmetros", visando um percurso "mais desafogado".

"Sinto que estes dois anos em Arouca me fizeram crescer. Acho que o crescimento entre treinador e clube foi mútuo. É verdade que acabei uma temporada completa na I Liga, embora não tenha sido essa época que fez de mim treinador. Ajudou-me a tirar ilações. Costumo dizer que é fantástico se aprendermos com os erros dos outros, mas, quando isso não acontece, há que aprender com os erros que vamos cometendo", confidenciou.

Armando Evangelista prepara o duelo na Luz sem o croata Nino Galovic, o venezuelano Sema Velázquez e Pedro Moreira, todos em fases distintas de recuperação de lesões, enquanto David Simão está em dúvida desde o estágio de pré-época realizado no Luso.

O Arouca somou três vitórias, um empate e duas derrotas na preparação para 2022/23, que ocasionou 12 entradas e 16 saídas, com destaque para o 'capitão' Thales e André Silva, melhor marcador do clube nas últimas duas épocas, com 10 golos em cada uma.

"O objetivo de todos os Aroucas desta vida é mexer sempre com o intuito de acrescentar qualidade. Pretendemos fazer melhor e digo isto com alguma ambição, até porque aquilo que fizemos em 2021/22 foi sofrido, mas acabou com êxito e teve um sabor especial", concluiu Armando Evangelista, que conta com 16 nacionalidades diferentes no plantel.

O Arouca inicia a sexta participação do seu historial na I Liga com uma visita ao Benfica, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, no encontro de abertura da 89.ª edição da prova, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.