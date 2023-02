Treinador do Bayern Munique multado em 50 mil euros por críticas à arbitragem

Julian Nagelsmann, o treinador do Bayern Munique © Ulrich Hufnagel Conditions/EPA

O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, foi multado em 50 mil euros pelas críticas ao árbitro do jogo de sábado com o Borussia Mönchengladbach, informou esta quarta-feira a Federação Alemã de Futebol.

No final do jogo da Liga alemã, em que o Bayern Munique perdeu por 3-2, Nagelsmann dirigiu fortes críticas ao árbitro Tobias Welz, nomeadamente em relação à expulsão do central Dayot Upamecano, logo aos nove minutos, embora o técnico tenha mais tarde pedido desculpa.

"As emoções fazem parte do desporto, mas tenho que me desculpar pela escolha das palavras para o árbitro Tobias Welz", escreveu posteriormente o treinador dos campeões alemães, na rede social Twitter.

Emotionen gehören zum Sport dazu. Und angesichts der Roten Karte musste ich mir nach dem Spiel Luft machen. Allerdings muss ich mich für die Wortwahl gegenüber dem Team rund um Tobias Welz entschuldigen. Da bin ich leider eindeutig zu weit gegangen. - Julian Nagelsmann (@J__Nagelsmann) February 18, 2023

O Bayern Munique, que no sábado sofreu a sua segunda derrota na Bundesliga, lidera a competição em igualdade pontual com o Union Berlim e com o Borussia Dortmund.

No domingo, a equipa bávara recebe precisamente o Union Berlim, em jogo da 22.ª jornada do campeonato.