Treinador do Bayern teve síndrome gripal e está fora do jogo com o Benfica

Julian Nagelsmann © Sascha Steinbach/EPA

O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, sentiu-se mal durante a tarde desta quarta-feira, devido a uma síndrome gripal, e não vai estar presente no jogo frente ao Benfica, a contar para o Grupo E da Liga dos Campeões, informou o clube germânico.

O técnico de 34 anos assumiu a liderança dos bávaros no último verão, após duas épocas no banco do RB Leipzig e outras quatro aos comandos do Hoffenheim.

Benfica e Bayern Munique jogam a partir das 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo romeno Ovidiu Hategan.

Os encarnados ocupam o segundo lugar do Grupo E, com quatro pontos, menos dois do que os bávaros, que lideram, com seis.