Treinador do Famalicão assume: ninguém sabe qual a reação física dos jogadores

João Pedro Sousa e o regresso do futebol

O treinador do Famalicão assume que a grande dúvida para o treinadores está na forma como os atletas vão reagir à retoma da competição. Com dez jornadas da liga por cumprir, a equipa de João Pedro Sousa começa por defrontar os líderes do campeonato, FC Porto.

Em conferência de imprensa, João Pedro Sousa garante que o Famalicão está preparado para o desafio desta quarta-feira, mas assume alguns receios. "Ao nível tático e estratégico não haverá grandes alterações. Ao nível físico é um grande desafio para nós, treinadores, perceber como os jogadores vão reagir. Mas estamos preparados"

Sobre o adversário, o técnico famalicense garante que conhece bem os dragões. "O nosso foco está virado para nós", garante o treinador do Famalicão. "Foi um jogo fácil de preparar mas vai ser difícil de disputar".

Com o futebol em Portugal parado desde março, o treinador lembra o longo período de adaptação a novas rotinas. "Tivemos algumas dificuldades no início ao nível do treino", diz. "Com o regresso do treino coletivo, conseguimos manter a nossa forma de trabalhar e de jogar. Não mudamos em nada".

O Famalicão está no 7º lugar do campeonato. Recebe esta jornada o Futebol Clube do Porto, líder da liga, com um ponto de vantaem sobre o segundo classificado, Benfica. Jogo marcado para as 21h15, em Famalicão, mas sem público nas bancadas.