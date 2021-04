Treinador do FC Porto repudia "ingratidão" com Marega

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, © José Coelho/Lusa

Por Lusa 25 Abril, 2021 • 17:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, mostrou este domingo o descontentamento com as críticas feitas ao jogador Marega, repudiando a "ingratidão" sobre as prestações do avançado maliano no clube.

"Temos de ver o custo e o rendimento do Marega. É o segundo melhor marcador no Dragão, com quase 50 golos, e o melhor marcador em jogos seguidos na Liga dos Campeões. E quanto é que custou Marega? Uns equipamentos ao Marítimo. Outros custaram muito mais e não deram nem um terço daquilo que o Marega deu ao FC Porto. A isso chamo ingratidão", desabafou Sérgio Conceição.

O treinador falou do avançado maliano como "um jogador à FC Porto", garantindo que o atleta "dá sempre o máximo", instando os adeptos que o criticam nas redes sociais que "metam a mão na consciência".

Sérgio Conceição garantiu que o facto de o atleta estar em final de contrato "mexe zero" na disponibilidade que sente do atacante.

"Ele está focado nos jogos que faltam. O Marega não é caso único [em final de contrato]. Eu também acabo e acham que não estou focado no jogo de amanhã? Saíram notícias sobre o empresário a falar da saída, mas isso é falso. Todos estamos empenhados em acabar bem este campeonato", assegurou Sérgio Conceição.