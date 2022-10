Treinador do FC Porto revela ausência do capitão Pepe

Sérgio Conceição © André Rolo/Global Imagens

Por Lusa 07 Outubro, 2022 • 13:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O capitão do FC Porto Pepe irá desfalcar os campeões nacionais devido a lesão, anunciou esta sexta-feira o treinador Sérgio Conceição, na véspera do encontro no terreno do Portimonense, da nona jornada da I Liga de futebol.

"Não falo de questões de 'onze' inicial. O Otávio faz parte dos 25 elementos disponíveis. Infelizmente, não está um, que é o Pepe, porque fez ontem [quinta-feira] uma entorse no joelho com alguma gravidade. Não vai estar neste nem nos próximos jogos. Já o Otávio faz parte do grupo e estará disponível", partilhou o técnico, em conferência de imprensa.

Pepe, de 39 anos, foi titular em 10 dos 12 desafios oficiais realizados pelos 'dragões' em 2022/23, mas vai ter de encarar nova paragem por questões físicas, quando se aproxima a fase final do Mundial2022, agendada de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.

Inserido na derradeira convocatória de Fernando Santos, no final de setembro, o defesa chegou a ser dispensado dos trabalhos da seleção nacional, após ser dado como inapto pela Unidade de Saúde e de Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Pepe esteve ausente, assim, da vitória na República Checa (4-0) e da derrota na receção à Espanha (0-1), em encontros relativos às últimas duas jornadas do Grupo A2 da Liga das Nações, que inviabilizaram a presença do vencedor de 2019 na 'final four' da prova.

Antes da paragem da I Liga para os compromissos das seleções, o capitão do FC Porto já tinha falhado por questões físicas o empate com o Estoril Praia (1-1), da sétima ronda, devendo desfalcar as opções de Sérgio Conceição na segunda volta do Grupo B da Liga dos Campeões e na receção ao Benfica, em 21 de outubro, no 'clássico' da 10.ª jornada.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com 19 pontos, a três do líder invicto Benfica, vai medir forças com o Portimonense, sexto, com 15, no sábado, às 18h00, em partida da nona jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.