Treinador do Feyenoord admite perder Fredrik Aursnes

Fredrik Aursnes © Malton Dibra/EPA

Por Miguel Jorge Fernandes 25 Julho, 2022 • 08:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Arne Slot reconheceu que o clube de Roterdão tem que começar a pensar quando um atleta mostra vontade de sair, apesar de não querer revelar se já chegaram propostas oficiais ao clube. "Vi algumas coisas sobre o Fredrik. É natural. Se um jogador tem uma boa temporada, é normal ter muitos clubes interessados. Mas de momento não há nada concreto em relação aos clubes que se têm falado. Por isso, faz pouco sentido pensar nesses rumores", afirmou o treinador à imprensa desportiva dos Países Baixos.

Fredrik Aursnes, apurou a TSF, tem mantido o contacto com o agente que o representa e a SAD das águias, numa semana que pode ser importante para definir o ataque ao mercado.

A TSF sabe que para o jogador de 26 anos entrar no Benfica alguém do meio-campo do plantel de Roger Schmidt tem que sair. Julian Weigl é o jogador com mais mercado, e também com a vontade de procurar outro destino. Alguns clubes da Bundesliga continuam atentos à oportunidade conseguir contratar o médio alemão.

O Benfica está a "acenar" ao Feyenoord com um valor perto dos 15 milhões de euros para contratar Fredrik Aursnes.

O médio norueguês jogou em 2021/22 a sua primeira temporada no Feyenoord. O clube neerlandês pagou ao Molde 500 mil euros para comprar o passe do jogador. Na época de estreia fez 47 jogos, marcou um golo e fez quatro assistências.

O Benfica continua a trabalhar na pré-temporada e esta terça-feira tem jogo marcado com o Newcastle no Estádio da Luz. Uma partida que marcar o regresso da Eusébio Cup e que serve de apresentação da equipa aos sócios e adeptos do clube. Um jogo que vai começar às 20h00, com relato na antena da TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt. A lotação do estádio está esgotada.

Depois no dia 2 de agosto o Benfica volta a jogar no Estádio da Luz, mas desta vez em partida oficial para a 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Um jogo que vai ser jogado frente ao AEK de Larnaca do Chipre, ou o Midtjylland da Dinamarca. A eliminatória fica decidida esta terça-feira, na primeira mão registou-se um empate a um golo.