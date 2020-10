Treinador do Moreirense testa positivo à Covid-19

Ricardo Soares, técnico do Moreirense © Miguel Pereira/Global Imagens

O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, está infetado com o novo coronavírus e vai falhar os jogos do clube frente ao Rio Ave e ao Paços de Ferreira.

O técnico da equipa minhota acusou positivo na ronda de testes antes do jogo deste sábado com o Rio Ave, da 6.ª jornada, às 18h00.

Ricardo Soares já não orientou o treino desta manhã. A TSF sabe que o treinador está assintomático.

Além de Ricardo Soares, também o guarda-redes Miguel Oliveira vai falhar o jogo com o Rio Ave devido a um teste positivo à Covid-19.

Desta forma, há duas baixas na baliza, uma vez que Kewin continua lesionado. Vai ter de ser substituído pelo jovem guarda-redes, ainda júnior, Nuno Costa.

