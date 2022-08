Treinador do PSG anuncia contratação de Renato Sanches

O médio português Renato Sanches em ação pela seleção nacional © Jorge Amaral/Global Imagens (arquivo)

O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmou esta quinta-feira a contratação do médio português Renato Sanches durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo dos parisienses frente ao Clermont.

"É um jogador com qualidades que os outros não têm, em especial se o compararmos com Verratti ou com Danilo. É explosivo, tem grande impacto na equipa e foi uma oportunidade de mercado para termos um jogador que conhece o campeonato francês e é internacional", descreveu Galtier, que reencontra Sanches depois de ter trabalhado com o português no Lille.

A chegada do médio aumenta assim o contingente português em Paris: Renato Sanches junta-se a Nuno Mendes, Danilo e Vitinha.