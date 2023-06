Treinador do PSG detido por suspeitas de "discriminação"

Christophe Galtier © Miguel A. Lopes/Lusa

O treinador do PSG, Christophe Galtier, foi detido, esta sexta-feira, por suspeitas de "discriminação", avança a agência de notícias AFP. Segundo o Ministério Público francês, aquele que ainda é oficialmente treinador do PSG está neste momento a ser ouvido pela polícia judiciária de Nice com o seu filho, John Valovic, no âmbito dessas acusações de discriminação apresentadas por Julien Fournier, o ex-diretor desportivo em Nice. O treinador do PSG e o filho vão ser ouvidos pela polícia no processo do caso de alegadas declarações racistas em Nice, em 2021.

O treinador e o filho estão sob custódia policial desde as 08h45, informaram as autoridades. A polícia investiga os factos de "discriminação no trabalho com base na pertença a uma alegada raça ou religião".

As palavras racistas foram atribuídas a Christophe Galtier, quando ele treinou a equipa do Nice, através de um email que acabou por chegar a elementos da empresa inglesa Ineos, que são os acionistas maioritários do clube.

Este caso foi revelado pela imprensa francesa, e o Ministério Público decidiu abrir uma investigação. As instalações do clube foram alvo de buscas e o presidente, Jean-Pierre Rivère, e alguns jogadores também já foram interrogados.