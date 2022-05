Treinador do Slavia admite proposta e a possível saída de Alexander Bah

Alexander Bah © Jorge Guerrero/AFP

O treinador do Slavia de Praga admite a saída de Alexander Bah no mercado de verão. O jogador dinamarquês está a ser negociado pelo Benfica e falhou o jogo desta quarta-feira em Ostrava (1-1). Questionado sobre o interesse do Benfica, Jindřich Trpišovsky, admite que Alexander Bah está preparado para um novo desafio.

Em conferência de imprensa, o técnico do Slavia admite a saída do jogador no mercado de verão. "Sobre Bah não quero, de uma forma definitiva, que ele vá sair, mas sabemos que já está a jogar acima do nível da liga checa. Há clubes interessados no jogador, por isso estamos preparados para tudo que possa acontecer. No entanto, até estar algo assinado, não há certezas. Vamos ver o que acontece", explicou Jindrich Trpišovský.

Alexander Bah não joga desde 1 de maio. Contactado pela TSF, o clube checo explica que o jogador tem um problema físico que, embora não seja grave, não lhe permitiu atuar nas últimas jornadas do playoff, ficando por isso fora das opções.

Com o empate em Ostava diante do Baník, o Slavia entrega o título nacional ao Viktoria Plzen.

Que assim interrompeu a série de três títulos consecutivos do Slavia Praga. A equipa orientada por Michal Bílek venceu, esta quarta-feira, no terreno do Hradec Kralove (2-0) e aproveitou o empate do Slavia Praga para fazer a festa.