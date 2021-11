Treinador do Varzim diz que "não é impossível" eliminar o Sporting

António Barbosa, treinador Varzim © José Carmo / Global Imagens

O treinador do Varzim reconheceu esta quarta-feira que a sua equipa tem "probabilidades reduzidas" de superar o Sporting, na quinta-feira, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, mas sublinhou que a tarefa "não é impossível".

"As probabilidades são muito reduzidas, mas improvável não é a mesma coisa que impossível. Temos as nossas possibilidades e acreditamos nos nossos jogadores, esperando que eles aproveitem este momento para se valorizarem", disse António Barbosa.

O técnico dos poveiros, que militam na II Liga, apontou que "a maior responsabilidade de passar a eliminatória está do lado do Sporting", mas garantiu um Varzim "a lutar para dignificar a história do clube e a cidade", mesmo não poupando elogios ao adversário.

"É o campeão nacional e na próxima semana vai jogar a Liga dos Campeões. Considero que o Sporting é a equipa que pratica o melhor futebol em Portugal, e temos essa dinâmica bem identificada", alertou o treinador.

Para travar os 'leões', António Barbosa considera que o Varzim tem de ser "inteligente nos momentos em que tem bola e astuto a gerir os espaços quando não tiver a posse", considerando que a sua equipa tem argumentos para executar essa tarefa.

"É uma boa oportunidade para mostrarmos o nosso trabalho. Na Taça estamos a fazer um percurso que nos alegra [eliminou Oleiros e Marítimo] e este jogo em Alvalade pode ser um momento de viragem para o nosso percurso de crescimento no campeonato", analisou.

O treinador da formação nortenha considerou que se o jogo fosse realizado na Póvoa de Varzim "a equipa estaria ainda mais forte com o apoio dos adeptos", mas também apontou que "jogar na casa do campeão nacional será um acréscimo de motivação para os jogadores e um fator de valorização da equipa".

Para esta deslocação a Lisboa, os poveiros não podem contar com o defesa-central Luís Pedro, lesionado, assim como com os jovens Rodrigo Rêgo e Bruno Tavares, que estão na formação 'alvinegra' por empréstimo do Sporting.

A partida entre Sporting e Varzim está agendada para as 20:15 de quinta-feira, no Estádio José Alvalade, e terá arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.