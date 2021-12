Treinador "não quer" sair. João de Deus confirma reunião entre Jesus e Flamengo

© Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

O treinador adjunto do Benfica, João de Deus, confirmou esta quarta-feira que Jorge Jesus esteve reunido com responsáveis do Flamengo, mas garante que o técnico principal da equipa "não pode e não quer, neste momento, abandonar o Benfica".

A TSF sabe que Jorge Jesus já deu o "sim" ao clube brasileiro quanto à hipótese de regressar ao Rio de Janeiro, mas é agora necessário que os clubes cheguem a acordo entre si.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o FC Porto, a contar para a Taça de Portugal, João de Deus explicou que "é verdade que ontem houve um encontro do mister com os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo SL Benfica e com o conhecimento do presidente Rui Costa".

Nessa reunião, Jorge Jesus terá dito que "não pode e não quer, neste momento, abandonar o Benfica". A equipa técnica tem "quer cumprir" o contrato que está em vigor e "quer ganhar títulos no Benfica".

"Foi esse o propósito que nos fez a todos voltar para Portugal e mantém-se inalterado", sustentou João de Deus.

O técnico encarnado garantiu que a mensagem transmitida em conferência de imprensa veio diretamente de Jorge Jesus "na presença do diretor-geral Rui Pedro Braz e do presidente do Rui Costa", pelo que "é fidedigna".