Treinador português aprova Alexander Bah para o modelo de Schmidt

O treinador português Luís Lalanda garante que o Benfica escolheu o momento ideal para tentar a contratação do jogador do Slavia de Praga Alexander Bah. Como analista, o técnico trabalhou com o internacional dinamarquês no SönderjyskE, da primeira divisão, clube no qual conquistou a Taça da Dinamarca.

Para o agora adjunto de Ricardo Chéu no Estrela da Amadora, Bah tem o perfil indicado para ocupar a lateral direita na equipa que vai ser orientada pelo alemão Roger Schmidt. "Olhando para a filosofia do novo treinador, ele [Alexander Bah] tem o perfil certo. Está sempre em alta intensidade, com grande rotação. Nesse aspeto tem tudo o que o treinador pede. Capacidade para pressionar alto, para recuperar rapidamente, em momentos de transição."

"Olhando para a nossa realidade - em Portugal - com equipas que jogam e defendem em espaços mais baixos, é um jogador com capacidade para jogar em espaços curtos, em combinações ou em drible. Não prevejo grandes dificuldades", considera o treinador português de 35 anos.

Alexander Bah chegou à elite do futebol dinamarquês atuando numa posição mais adiantada no terreno. No SönderjyskE foi sobretudo utilizado como lateral. "A formação de Alexander Bah era como avançado ou como extremo. Era sobretudo utilizado como um extremo direito. Quando já estava na Dinamarca, a equipa técnica decidiu utilizá-lo como lateral direito, e foi quase sempre nessa posição que ele desempenhou durante praticamente toda a temporada."

"O ponto mais forte do Alexander é a velocidade que tem vindo de trás, em condução, em drible. A facilidade de drible pelo corredor, drible em velocidade, chegando facilmente a zona de cruzamento, conseguindo combinações", acrescenta Luís Lalanda.

O Benfica procura um acordo com o Slavia de Praga pelo jogador internacional dinamarquês em três ocasiões.