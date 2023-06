Próximo passo: seleções. Treinar em Portugal está "fora de hipótese" para Jesus

Jorge Jesus © Erdem Sahin/EPA

Jorge Jesus descarta a hipótese de regressar a Portugal para treinar um clube da I Liga. "Saí três vezes de Portugal, estive na Arábia Saudita, ganhei títulos, estive no Brasil e ganhei títulos... Portugal está fora de hipótese, neste momento", afirmou o treinador português que chegou, esta terça-feira, a Portugal, depois de ter deixado o comando técnico do Fenerbahçe.

Logo após o último jogo pelos turcos, Jesus falou em "cumprir um sonho" e agora veio explicar o que quis dizer com isso.

"O sonho é tentar jogar num campeonato de mundo com seleções, mais nada. Nas outras competições já estive. Nunca estive num Campeonato do Mundo. Foi uma época longa. Fez 12 meses em junho, não é normal, três pré-épocas, um sismo que fez com que equipas ganhassem jogos sem jogar. Boa experiência. Istambul é uma cidade linda. Saí de uma equipa que me acarinhou e que me amou. Vamos ver o que acontece até ao fim do mês, também não sei", referiu o técnico, no aeroporto Humberto Delgado.

O treinador já foi várias vezes colocado na rota da seleção brasileira, mas garante: "Nunca ninguém do Brasil falou comigo, não vamos especular. Nunca falaram comigo."

O técnico apenas assume que agora quer uma nova experiência na vida: "Quando disse um sonho era ser uma competição diferente. Estar num Mundial de seleções, já estive em Liga dos Campeões, Liga Europa. Eu quis fazer com que o Fenerbahçe sentisse que não os estava a trocar por qualquer coisa, mas sim por uma competição diferenciada."

Na chegada a Lisboa, Jorge Jesus foi também questionado se conhece bem o médio turco Orkun Kokçu, o mais recente reforço das águias, mas limitou-se a dizer que "o treinador do Benfica é que tem de conhecê-lo".

O futuro de Jorge Jesus deverá ser conhecido no final do mês de junho. O treinador terminou, este domingo, a ligação com o Fenerbahçe depois de uma temporada a treinar na Turquia.