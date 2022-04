Três golos em 45 minutos derrotam City e levam Liverpool à final da Taça de Inglaterra

© Glyn Kirk/AFP

O Liverpool apurou-se este sábado para a final da Taça de Inglaterra de futebol, após afastar o Manchester City (3-2), num encontro que ficou praticamente resolvido na primeira parte, apesar do golo de Bernardo Silva ter colocado alguma incerteza.

No Estádio de Wembley, em Londres, os citizens apresentaram-se com vários habituais suplentes, mas com os lusos João Cancelo e Bernardo Silva de início, que não conseguiram ajudar a impedir a avalanche ofensiva dos reds na primeira parte.

O carrasco do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, com Diogo Jota entre os suplentes - entrou aos 85 -, começou o desafio, praticamente, a vencer, face à cabeçada certeira do central francês Konaté, que já tinha marcado aos 'encarnados' nas duas mãos, após canto cobrado por Robertson, aos nove minutos.

Sem o português Rúben Dias no eixo defensivo, apesar de ter constado na ficha de jogo, a equipa de Pep Guardiola revelou grandes debilidades defensivas e em nada ajudou o erro crasso do guarda-redes Steffen, que, aos 17 minutos, tinha a bola, aparentemente, controlada perto da linha de golo, mas foi desarmado pela rapidez de Sadio Mané, que marcou o segundo.

O senegalês acabou por ser também o autor do terceiro golo e o melhor do desafio, que sentenciou a eliminatória, aos 45 minutos, após uma boa combinação entre o espanhol Thiago Alcântara e Alexander-Arnold.

No segundo tempo, o campeão inglês tentou relançar a eliminatória, pelos pés de Jack Grealish (47 minutos), contudo, só para lá do minuto 90, é que o emblema de Manchester, através de Bernardo Silva, conseguiu realmente colocar incerteza no marcador, que fechou com 3-2 a favor dos reds.

No domingo, a partir das 16h30, igualmente em Wembley, os londrinos do Chelsea e do Crystal Palace discutem a segunda vaga na final de 14 de maio.