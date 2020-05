Três jogadores do FC Porto contestam responsabilidade dos atletas

Danilo Pereira é um dos capitães do FC Porto © Leonel de Castro/Global Imagens

Danilo, Soares e Zé Luís contestam que os jogadores tenham aceitado assumir responsabilidade pelo risco que correm ao regressar à competição. Os três atletas publicaram na rede social Instagram ma mensagem onde citam os primeiros pontos do protocolo para o regresso das provas, deixando depois comentários negativos sobre o conteúdo do documento.

No primeiro ponto partilhado pelos atletas pode ler-se que "a FPF, Liga, clubes e atletas assumem, em todas as fases da competição e treinos, o risco de infeção, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a saúde pública".

Zé Luís escreveu sobre este trecho que o mesmo seria uma "brincadeira", deixando ainda várias cruzes com sinal de errado, num comentário negativo. Já o avançado Soares usou um coração com a palavra "não". O médio internacional português Danilo utilizou uma imagem com um sinal de polegar para baixo, manifestando também discordância, ele que é um dos capitães de equipa.