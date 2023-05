Três jovens detidos por "insultos racistas" contra Vinicius Júnior no jogo em Valência

Vinicius Júnior © Javier Soriano/AFP

Três jovens foram, esta terça-feira, detidos pela polícia espanhola por "insultos racistas" contra o avançado do Real Madrid Vinicius Júnior durante um jogo em Valência.

"Três jovens foram detidos hoje em Valência por suspeitas de comportamentos racistas no domingo, durante a partida de futebol entre o Valência e o Real Madrid", referiu a polícia nas suas redes sociais.

No domingo, o jovem avançado brasileiro, de 22 anos, foi, mais uma vez, alvo de insultos racistas por parte de alguns adeptos, que motivaram reações de vários quadrantes, nomeadamente do presidente do Brasil, Lula da Silva, e do líder da FIFA, Gianni Infantino.

Nos últimos meses, Vinícius tem sido alvo de vários insultos racistas e, no final de janeiro, o jogador foi o protagonista de um episódio que levou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a enviar uma carta às entidades que regem o futebol (FIFA, UEFA e CONMEBOL) a solicitar medidas concretas para punir os comportamentos racistas e aumentar a consciencialização sobre o tema.

No Estádio Mestalla, em Valência, Vinícius, que acabou expulso depois de agredir um adversário, mesmo no final do encontro (90+7 minutos), que os 'merengues' perderam por 1-0, criticou a Liga espanhola e os adeptos com uma mensagem publicada nas redes sociais.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na LaLiga. A competição acha que é normal, a federação acha que é normal e os adversários encorajam-no. Lamento-o. O campeonato que já pertenceu a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje pertence aos racistas", escreveu o futebolista na rede social Twitter.

O Real Madrid também já informou ter apresentado uma queixa na Procuradoria-Geral "por delitos de ódio e discriminação" para com o internacional 'canarinho'.