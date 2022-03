Três novidades na seleção da Turquia para jogo com Portugal

Senol Gunes, selecionador da Turquia © AFP

Umut Bozok, Yunus Akgun e Dogukan Sinik são as novidades nos convocados da Turquia que vai disputar com Portugal a primeira eliminatória do play-off para o Mundial2022 de futebol, na quinta-feira, no Estádio do Dragão.

O avançado Bozok, do Kasimpasa, e os médios Yunus Akgun, do Adana Dermispor, e Dogukan Sinik, do Antalyaspor, podem vir a ser chamados ao onze de Senol Gunes no embate frente à equipa das quinas.

Entre os eleitos, registo ainda para dois jogadores que passaram pelo futebol luso, nomeadamente o guarda-redes ex-FC Porto Sinan Bolat, que representa os belgas do Gent, bem como o central ex-Sporting Merih Demiral, que os italianos da Juventus cederam à Atalanta.

Da convocatória sobressaem ainda as presenças do médio Hakan Çalhanoglu, do AC Milan, e do avançado Burak Yilmaz, avançado do Lille, referências da sua seleção.

Portugal e Turquia defrontam-se nas meias-finais do 'play-off' às 19:45 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

O vencedor decidirá posteriormente um lugar no Qatar2022 frente à seleção que se qualificar no embate entre a Itália e a Macedónia do Norte: em caso de êxito luso, o desafio será em 29 de março, igualmente no Dragão e também às 19:45.

Lista de convocados da Turquia:

- Guarda-redes: Altay Bayindir (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent/Bel) e Urgucan Çakir (Trabzonspor).

- Defesas: Zeki Celik (Lille/Fra), Mert Muldur (Sassuolo/Ita), Caglar Souyncu (Leicester/Ing), Merih Demiral (Atalanta/Ita), Ozan Kabak (Norwich/Ing), Serard Aziz (Fenerbahçe), Caner Erlin (Karagumruk) e Ridvan Yilmaz (Besiktas).

- Médios: Abdulkadir Omur (Trabzonspor), Cengiz Under (Marselha/Fra), Yunus Akgun (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Tokoz (Trabzonspor), Orkun Kokçu (Feyenoord/PB), Taylan Antalyali (Galatasaray), Hakan Çalhanoglu (Inter/Ita), Yusuf Yazici (CSKA Moscovo/Rus), Dogukan Sinik (Antalyaspor) e Akturkoglu (Galatasaray).

- Avançados: Burak Yilmaz (Lille/Fra), Enes Unal (Getafe/Esp), Serdar Dursun (Fenerbahçe) e Umut Bozok (Kasimpasa).