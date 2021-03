Tribunal Arbitral do Desporto anula cartão amarelo a Palhinha

João Palhinha © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 16 Março, 2021 • 10:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou o recurso apresentado por João Palhinha, perante a decisão do árbitro num jogo entre o Sporting e o Boavista.

O jogador dos 'leões' tinha sido castigado com a suspensão de um jogo e uma multa de 153 euros, por ter recebido um cartão amarelo na partida frente ao Boavista que ocorreu a 26 de janeiro, mas a TSF confirmou que a sanção foi agora revertida pelo TAD.

A decisão do Tribunal deve-se a um depoimento do árbitro Fábio Veríssimo sobre o lance em causa, no qual terá admitido que a ação disciplinar tomada não foi "adequada". O TAD indicou ainda que as custas do processo deverão ficar agora a cargo da Federação Portuguesa de Futebol.