Tribunal Arbitral do Desporto suspende as subidas de Arouca e Vizela

A federação portuguesa de futebol tem agora de analisar a decisão do TAD.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar avançada pelo Olhanense para suspender a subida de Arouca e Vizela, depois da suspensão do Campeonato de Portugal, devido à Covid-19.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol defende o critério do mérito desportivo para garantir a estabilidade na organização das provas.

A federação diz que vai agora analisar a decisão para decidir se avança com um recurso.

Com esta suspensão das subidas de Arouca e Vizela, a Liga fica com um quadro de clubes incompleto, a poucas semanas do sorteio das competições para a temporada 2020/2021.