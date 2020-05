Bruno de Carvalho absolvido do ataque à Academia de Alcochete

Por Tiago Santos com Francisco Nascimento 28 Maio, 2020 • 11:54 Partilhar este artigo Facebook

O coletivo de juízes considera que Bruno de Carvalho não foi o autor moral do ataque à academia de Alcochete, e iliba o antigo presidente do Sporting de qualquer acusação. Na leitura do acórdão, a juíza Sílvia Pires referiu que todos os factos são dados como provados, exceto os relativos a Bruno de Carvalho, Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos, e Nuno Mendes, líder da claque Juventude Leonina.

"Não se provou que as críticas no Facebook aos jogadores tivessem com objetivo de provocar ou incitar à violência dos adeptos", refere o acórdão, lido esta manhã em tribunal.

Não se dá ainda como provado que tenha sido Bruno de Carvalho a alterar a data e hora do treino, e a expressão usada numa reunião com a claque "façam o que quiserem", nada tem que ver com o ataque, mas sim a tarjas a exibir pela claque no estádio.

O tribunal definiu ainda penas de prisão efetiva para cinco acusados: Elton Camará, Nuno Torres, Getúlio Fernandes, Domingos Monteiro, e o antigo líder da Juventude Leonina, Fernando Mendes.

A juíza explicou que as imagens de videovigilância foram fundamentais para identificar vários arguidos pelas roupas. Trinta e sete dos quais entraram "de rompante sem anunciar ou pedir autorização. De forma concertada e de cara tapada para não serem identificados".

O Ministério Público já tinha pedido a absolvição de Bruno de Carvalho, por considerar que não existiam provas contra o antigo presidente do Sporting.