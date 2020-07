Bola futebol estádio golo © Pixabay

O Tribunal Central Administrativo aceitou a providência cautelar do Casa Pia que pedia a suspensão da decisão da Liga Portuguesa de despromover o clube ao campeonato de Portugal.

A decisão já foi comunicada ao clube lisboeta que, neste momento, e ainda com um recurso a correr no Tribunal Arbitral do Desporto faz com que, em termos formais, o Casa Pia permaneça na II Liga.