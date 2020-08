Trincão afasta comparações a Figo e diz que quer fazer história no Barcelona

Trincão garante que quer triunfar em Barcelona © Divulgação Twitter Barcelona

O futebolista português Francisco Trincão afastou esta quarta-feira, na apresentação pelo FC Barcelona, comparações com Luís Figo, que jogou nos catalães durante cinco épocas, e afirmou que pretende fazer a sua própria história.



"Figo é muito bom, mas estou aqui para fazer a minha própria história e, se for possível, melhorá-la", disse Trincão, de 20 anos, que assinou por cinco temporadas com o FC Barcelona e terá uma cláusula de rescisão de 500 milhões.

O avançado, que chegou ao 'Barça' proveniente do Sporting de Braga, treina há duas semanas na Ciudad Deportiva Joan Gamper, mas foi apenas hoje que teve a sensação única de pisar pela primeira vez o Camp Nou.

Questionado sobre a possibilidade de Lionel Messi poder deixar o FC Barcelona, uma vez que o argentino já pediu para sair, Trincão formulou o desejo da sua continuidade, embora seja um assunto que não lhe diz respeito.



"Adorei, é tudo muito grande. É o melhor clube do mundo e estou muito feliz por estar aqui e poder jogar muitos jogos", disse Trincão, acrescentando que o seu desejo é "ajudar a equipa, marcando golos e fazendo assistências".

Na época passada, no Sporting de Braga, Trincão marcou nove golos e fez 13 assistências. O jogador prometeu "trabalhar todos os dias para ser uma referência" do clube, que o contratou por 31 milhões de euros.



Trincão desconhece ainda quais os planos que o treinador holandês Ronald Koeman tem para ele, uma vez que ainda não falaram.