Trincão confirmado no FC Barcelona. É a maior venda de sempre do Sporting de Braga

O Sporting de Braga e o FC Barcelona confirmaram, esta sexta-feira, terem chegado a acordo para a transferência de Francisco Trincão por perto de 31 milhões de euros, um recorde para os bracarenses, com efeito a partir de 1 de julho.

O jovem extremo, de 20 anos, assinou um contrato por cinco temporadas com o clube catalão, atual bicampeão espanhol, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, ao nível das maiores estrelas do mundo do futebol.

Natural de Viana do Castelo, Trincão fez quase toda a formação no Sporting de Braga, tendo representado também o Vianense e o FC Porto. Internacional pelos escalões mais jovens de Portugal, sagrou-se campeão europeu de sub-19 em 2018, prova na qual foi o melhor marcador.

O jovem jogador destacou-se esta época no clube minhoto, tendo já disputado 22 jogos e marcado três golos.

Francisco Trincão será o 10.º jogador português a representar o FC Barcelona, depois de Jorge Mendonça (na década de 60 do século passado), Figo, Simão Sabrosa, Vítor Baía, Fernando Couto, Deco, Ricardo Quaresma, André Gomes e Nélson Semedo.

Notícia atualizada às 12h31