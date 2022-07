Trincão em Lisboa para assinar contrato com o Sporting

© Ivan Del Val/Global Imagens

O internacional português Francisco Trincão já está em Lisboa para assinar contrato com o Sporting. "Ainda não é o momento indicado para falar", disse o internacional português à CNN, antes de um almoço em Lisboa.

Sem querer alongar-se nas declarações, o jogador acrescentou apenas que "quando for o momento", falará com os jornalistas.

O ainda jogador do Barcelona deve assinar contrato esta segunda-feira depois dos habituais exames médicos e viaja depois para o sul do país, onde vai integrar o estágio do Sporting e ser apresentado aos sócios e adeptos sportinguistas.

A SAD leonina vai pagar dez milhões de euros por metade do passe, pago em parcelas até 2023. Para já, o Sporting paga três milhões de euros pelo empréstimo de uma época.